Trump domani al confine tra le due Coree

(ANSA) - PECHINO, 29 GIU - "Non so se Kim ci sarà, io domani andrò alla Dmz. Vediamo cosa succede". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando nella conferenza stampa alla fine alla fine del G20 di Osaka, in merito alla sua visita di domani al confine demilitarizzato tra le due Coree e all'invito fatto al leader nordcoreano di un incontro, anche di "due minuti". "Mi sentirei a mio agio" ad attraversare il confine in Corea del Nord con il leader Kim Jong-un, qualora dovesse capitare durante la visita alla Dmz, ha affermato il presidente americano. L'agenzia ufficiale di Pyongyang, citando fonti del ministero degli Esteri nordcoreano, ha definito la proposta di Trump di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un alla Dmz "molto interessante", precisando però che non risulta alcuna "richiesta formale". L'incontro potrebbe avvenire alla Dmz, anche se la Presidenza sudcoreana ha fatto sapere che "nulla è stato finora deciso".