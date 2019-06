Salvini, non sosterremo Timmermans

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Sento il nome di un socialista olandese, il signor Timmermans, per la guida della Commissione Ue. Mi sembra che una nuova Europa debba nascere nel nome del lavoro e non della precarietà e dell'austerità. Un uomo di sinistra a presiedere la Commissione europea di sicuro non lo sosterremo". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista a SkyTg24.