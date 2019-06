Ag.Entrate,per corrispettivi pronto sito

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - In alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Lo precisa la stessa Agenzia spiegando inoltre che non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello dell'operazione.