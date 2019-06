No Tav, ci prepariamo a lotta durissima

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - I No Tav della Valle di Susa si preparano a "una durissima lotta" contro il Tav Torino-Lione. E' quanto comunica il movimento dopo la riunione del coordinamento dei comitati che si è svolta nei giorni scorsi.

Il movimento inoltre "depreca l'inattività del governo nei confronti degli iter di gara intrapresi da TELT in presenza di un'analisi costi-benefici che dovrebbe indurre l'esecutivo" ad annullare l'opera.

"L'unica opzione accettabile per il movimento No Tav resta l'opzione zero", dicono i No Tav, che dovrà essere accompagnata da "una discussione, disgiunta dai ragionamenti sull'opera, relativa all'eventuale adeguamento della attuale linea, assolutamente in grado di assorbire flussi di traffico anche di gran lunga superiore agli attuali, agli standard di sicurezza necessari a far transitare i convogli senza rischio per la salute dei cittadini e dei territori attraversati".