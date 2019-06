Nastri, Bangla miglior commedia

(ANSA) - TAORMINA, 28 GIU - E' "Bangla" di Phaim Bhuiyan la commedia dell'anno ai Nastri d'Argento 2019. Un verdetto a sorpresa nel voto dei giornalisti cinematografici che hanno scelto quest'anno il più piccolo e giovane tra i film candidati nella 'cinquina' che da oltre dieci anni segnala il miglior film del genere più frequentato dal cinema italiano.

Altra anticipazione sui premi che saranno annunciati il 29 giugno è la vittoria di Paola Cortellesi come migliore attrice di commedia per "Ma cosa ci dice il cervello", la spy comedy tutta italiana con la regia di Riccardo Milani, prodotta da Wildside in collaborazione con Sky Cinema e distribuita da Vision Distribution. L'attrice fa il bis un anno dopo il premio per "Come un gatto in tangenziale". E ancora per la commedia, trionfo per Stefano Fresi, Nastro per il migliore attore per ben tre film: "C'è tempo" di Walter Veltroni, "L'uomo che comprò la luna" di Paolo Zucca e, ancora, per "Ma cosa ci dice il cervello" di Milani. Proprio a Fresi va anche il Premio Manfredi.