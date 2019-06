Istat, inflazione giugno ferma a 0,8%

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Istat segnala un "quadro di bassa inflazione": l'indice dei prezzi al consumo registra a giugno lo stesso aumento di maggio, lo 0,8% su base annua, nei dati preliminari. Per trovare un valore più basso bisogna tornare a aprile 2018 (0,5%). Su base mensile c'è invece una crescita dello 0,2%. Accelerano servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1% a +1,3% annuo) e si attenua il calo delle comunicazioni (da -7,2% a -5,9%). I beni energetici non regolamentati come i carburanti scendono da +2,4% a -0,6%.

La "bassa" inflazione registrata dall'Istat anche a giugno non evita comunque rincari per chi va in ferie. Con l'arrivo dell'estate accelerano, infatti, i prezzi dei pacchetti vacanza che salgono del 2,5% rispetto al 2018, un tasso superiore di tre volte all'inflazione generale. Per i prodotti del cosiddetto carrello della spesa con i beni alimentari, per la cura della casa e della persona l'inflazione rimane stabile a +0,3%.