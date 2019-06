Il 17 luglio sciopero benzinai

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "L'imminente entrata in vigore della comunicazione telematica dei corrispettivi desta forti preoccupazioni nella categoria: non ci sono ancora i nuovi registratori fiscali, c'è un ulteriore costo che si abbatte su benzinai per oltre 10 milioni di euro, mentre l'atteso provvedimento contenuto nel dl Crescita di chiarimento non risolve il problema posto dalle Federazioni di categoria di uno slittamento dell'obbligo al primo gennaio 2020". Così la Giunta nazionale di Faib che ha deciso di proclamare lo sciopero generale per mercoledì 17 luglio 2019".