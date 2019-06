Emendamento Lega per accorpare Regioni

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Facilitare l'accorpamento di Regioni o la creazione di una nuova Regione con almeno un milione di abitanti, come la Romagna. E' quanto prevede un emendamento della Lega al disegno di legge costituzionale sul referendum propositivo, depositato in commissione Affari costituzionali del Senato da Roberto Calderoli, Maria Saponara e Daisy Pirovano.

Dei 503 emendamenti presentati è l'unico della Lega, mentre il Movimento 5 stelle non ne ha depositato alcuno. Se approvato, imporrebbe il ritorno del testo alla Camera.