Caldo record, 40 gradi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Caldo record in Alto Adige dove oggi sono stati sfiorati i 40 gradi. La località più calda è stata San Martino in Passiria, dove sono stati misurati esattamente 39,9 gradi, mentre nella vicina Merano la colonnina di mercurio si è fermata - per così dire - a 39,8 gradi. Anche nel capoluogo altoatesino, Bolzano, sono stati superati i 39 gradi. Il vecchio record di giugno era di 39,2 gradi misurati il 28 giugno 2005. Per il momento non è ancora chiaro se oggi crollerà anche il record assoluto, che risale all'11 agosto 2003 con 40,1 gradi a Termeno.