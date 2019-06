'Apocalypse now-Final cut' in autunno

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Il Final Cut di Apocalypse Now sarà nelle sale italiane il prossimo autunno, distribuito dalla Cineteca di Bologna. L'annuncio è stato dato in occasione della 33/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato' di Bologna, dove domani, venerdì 28 giugno, verrà presentata l'anteprima europea del restauro, realizzato da American Zoetrope, presentato dallo stesso Francis Ford Coppola, alle 21.45 in Piazza Maggiore.

Tra i titoli più iconici della storia del cinema, su Apocalypse Now il regista Francis Ford Coppola è tornato più volte fino ad arrivare a quella che ora considera la "versione perfetta". "Dato che l'originale di Apocalypse Now non era solo lungo ma anche insolito nello stile e nella sostanza per un film dell'epoca, abbiamo pensato di tagliare ove possibile non solo per questioni di tempo ma anche per tutto ciò che poteva sembrare strano", dice Coppola.