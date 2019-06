Allarme, aereo India atterra a Londra

(ANSA) - LONDRA, 27 GIU - Un aereo passeggeri dell'Air India, in volo fra Mumbai e Newark, negli Usa, ha compiuto stamattina un "atterraggio precauzionale" nell'aeroporto londinese di Stansted in seguito ad una "minaccia alla sicurezza". Lo riferisce la Bbc citando fonti della compagnia di bandiera indiana e precisando che il velivolo è stato scortato a terra da un caccia britannico Typhoon. Il volo AI 191 è stato poi evacuato dai passeggeri e controlli sono stati condotti a bordo, ma al momento non risultano conferme della minaccia.

In un primo tempo Air India aveva diffuso un tweet nel quale parlava di un "allarme bomba".