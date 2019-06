San Francisco vieta le e-cigarettes

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GIU - San Francisco è diventata la prima città americana a mettere fuori legge le sigarette elettroniche. Il divieto, votato dal consiglio comunale, riguarda la vendita di tutti i prodotti per vaporizzare la nicotina sia nei negozi al dettaglio che attraverso gli shop online. Uno schiaffo all'industria delle e-cigarette a partire dal principale brand, Juul, che ha il suo quartiere generale proprio a San Francisco. Per l'entrata in vigore dell'ordinanza, prevista entro sette mesi, manca ora solo la firma del sindaco di San Francisco, la democratica London Breed che ha dieci giorni di tempo per rivedere la normativa. In base alle nuove regole le sigarette e gli altri prodotti al tabacco restano legali nella città, così come la marijuana a scopo ricreativo. Da tempo negli Usa c'è allarme per il boom nella diffusione delle sigarette elettroniche, un fenomeno che tra i giovanissimi ha assunto le proporzioni di quella che viene definita dalle autorità una vera e propria "epidemia", soprattutto tra i teenager.