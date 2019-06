Inail: 704 morti sul lavoro in 2018, +4%

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Sono 704 gli infortuni mortali accertati sul lavoro dall'Inail nel 2018, di cui 421 (circa il 60%) "fuori dall'azienda" a fronte di 1.218 denunce complessive.

Lo si legge nel Rapporto annuale dell'Inail, nel quale si sottolinea che sugli infortuni accertati c'è stato un aumento del 4% rispetto al 2017. Le denunce di infortunio mortale nei primi quattro mesi del 2019 sono state 303 con un aumento del 5,9% sullo stesso periodo del 2018. Il presidente dell'Istituto Massimo De Felice ha detto che sulle denunce ci sono state in questi quattro mesi "forti oscillazioni". L'Inail sottolinea inoltre che nell'anno sono arrivate 645.000 denunce di infortunio (-0,3%) ma gli incidenti riconosciuti per causa di lavoro sono stati poco più di 409.000, di cui circa il 19% fuori dall'azienda (infortuni avuti con un mezzo di trasporto o in itinere). Le denunce di malattia professionale sono state circa 59.500 (+2,6% sul 2017). La causa professionale è stata riconosciuta al 37% del totale (il 3% è ancora in istruttoria).