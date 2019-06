Gravina "Entusiasmo azzurre contagioso"

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Le ragazze stanno dando una testimonianza straordinaria al mondo del calcio sotto il profilo dell'entusiasmo, senza distinzioni di genere. Tifiamo per queste ragazze, abbiamo una partita impegnativa contro le attuali campionesse in carica d'Europa, sarà una partita molto dura e difficile. L'auspicio è che si possa riuscire a centrare l'obiettivo ultra storico e entusiasmante delle semifinali". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine della cerimonia di premiazione di Quarta Categoria alla Camera dei Deputati, complimentandosi con le azzurre per la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale di calcio femminile in corso in Francia. Al prossimo turno, la squadra di Bertolini se la vedrà contro l'Olanda.