Cremlino, incontro Putin-Trump a Osaka

(ANSA) - MOSCA, 26 GIU - Il Cremlino conferma che a Osaka, in Giappone, il 28 giugno si terrà l'atteso incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump. Il presidente russo si vedrà con la sua controparte Usa "alle 14" per circa un'ora. Lo si deduce dal fatto che alle 15 inizia la seduta plenaria del G20. "Molto dipende dai presidenti stessi", sottolinea il Consigliere per gli Affari Esteri di Putin Yuri Ushakov. Lo riporta Interfax.