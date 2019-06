Borsa, Shanghai apre a -0,59%

(ANSA) - PECHINO, 26 GIU - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa del summit che i presidenti di Usa e Cina, Donald Trump e Xi Jinping, terranno in settimana a margine del G20 di Osaka: l'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un calo dello 0,59%, a 2.964,61 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,57%, a quota 1.551,64.