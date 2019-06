Trump, attacco a Iran senza ok Congresso

(ANSA) - NEW YORK, 25 GIU - "Non ho bisogno dell'approvazione del Congresso" per un attacco all'Iran. Ne è convinto il presidente americano Donald Trump che, in un'intervista a The Hill, spiega: "Mi piace l'idea di avere il Congresso a fianco" ma non serve la sua autorizzazione a procedere in caso di attacco.

Un via libera che invece secondo la speaker della Camera, Nancy Pelosi, è necessario. "Sono in disaccordo", dice secco Trump.