Rep. Ceca: Babis, 'io non mollo'

(ANSA) - PRAGA, 24 GIU - "Non mi dimetto, non ho fatto niente di male". Lo ha detto il premier ceco Andrej Babis commentando la manifestazione oceanica di ieri a Praga in cui oltre a 250mila persone ne hanno chiesto le dimissioni. In una intervista al quotidiano Lidove noviny babis ha detto che non intende mollare, aggiungendo che la Repubblica ceca "non è mai stata meglio di oggi". Ieri nella capitale della Repubblica ceca si è registrata quella che sembra essere stata la più grande manifestazione dai tempi della Rivoluzione di velluto che nel 1989 portò alla caduta del regime comunista cecoslovacco. I dimostranti hanno sfilato con le bandiere dell'Ue e della Repubblica ceca e con striscioni contro Babis, sospettato di frode sui fondi europei, e contro il presidente Milos Zeman.