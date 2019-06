Mondiali donne: la Svezia vola ai quarti

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La Svezia ha battuto 1-0 (0-0) il Canada conquistando l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminili in corso in Francia. Decisiva la rete al 10' della ripresa della Blackstenius.

Ora per le svedesi ai quarti di finale ci sarà la forte Germania.