Incassi, Johnny Depp è sul podio

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Arriverderci Professore, il film che ha riportato in sala la star Johnny Depp è in testa al box office italiano. Secondo i dati Cinetel, in un weekend di bassa affluenza con 2 milioni 871 mila euro totali (-8% sul fine settimana precedente, ma un +3,13% sull'analogo periodo 2018) Arriverderci Professore, la commedia di Wayne Roberts, ha incassato 515.484 mila euro in 4 giorni e ha la media per copie più alta. Perde il primato e scivola al secondo posto il film d'animazione Pets 2 - Vita da animali con 478.576 mila euro.

Stabile al terzo posto Aladdin con 370.377 mila euro. New entry e subito al quarto posto l'horror La Bambola assassina che ha incassato 302.746 mila euro.