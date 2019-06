Imamoglu, notte di feste a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 24 GIU - È stata una lunga notte di festeggiamenti a Istanbul per l'elezione bis di Ekrem Imamoglu a sindaco, dopo l'annullamento della sua vittoria alle scorse amministrative. Caroselli di auto e sit-in spontanei, tra fumogeni da stadio, canti e balli sono proseguiti per ore in molte zone della megalopoli sul Bosforo, in particolare nelle roccaforti dell'opposizione di Besiktas e Kadikoy, dove il neo-sindaco dell'opposizione Chp ha vinto con percentuali sopra l'80%. Imamoglu ha invece celebrato il successo a Beylikduzu, la municipalità alla periferia europea della città che ha governato negli ultimi cinque anni. Decine di migliaia di persone si sono radunate nella piazza principale per accogliere il suo ritorno a casa da sindaco di tutta Istanbul.