Giochi invernali,Di Maio: vince lo sport

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "I Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 si terranno in Italia, a Milano e Cortina.

Potremo vedere da vicino i nostri campioni, ammirare la fiaccola accesa. Lo sport è una cosa straordinaria. Ed oggi è una giornata importante, proprio perché ha vinto lo sport, la sua purezza e l'entusiasmo di un intero Paese, lontano da ogni logica di potere, lontano da ogni interesse. L'Italia saprà dare il meglio di sé e saprà vincere come fa ogni volta che gioca da squadra". Lo dichiara in una nota Luigi Di Maio.