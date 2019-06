Gb: Johnson evita il dibattito in tv

(ANSA) - LONDRA, 24 GIU - Stanare Boris Johnson: è una sorta di assedio quello che avversari politici e media britannici cercano d'imporre ormai al candidato favorito nella corsa alla successione a Theresa May come leader Tory e prossimo primo ministro del Regno, sullo sfondo del caso dell'accesa lite domestica fra il portabandiera brexiteer e la sua giovane compagna Carrie Symonds registrata attraverso i muri da una coppia di vicini politicamente ostili, quindi segnalata alla polizia (senza conseguenze) e infine spiattellata ai giornali.

Una vicenda che resta in prima pagina e su cui può far leva pure Jeremy Hunt, rivale nel ballottaggio per Downing Street. In un intervento sul Times, Hunt ha ribadito di non voler discutere "la vita privata di Boris". Ma ha attaccato l'avversario per il suo rifiuto, confermato oggi, di accettare subito un dibattito tv extra su Sky, oltre a quello concordato da tempo per il 9 luglio. "Non essere codardo, sii uomo", lo ha apostrofato.