Evaso in Uruguay boss Rocco Morabito

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 GIU - Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito è evaso la notte scorsa insieme ad altri tre reclusi dal carcere centrale di Montevideo, dove era in attesa di definizione del suo processo di estradizione verso l'Italia.

Lo ha reso noto il ministero dell'Interno uruguaiano. Morabito, 53 anni, di Africo, era stato arrestato nel 2017 in un hotel della capitale dell'Uruguay dopo 23 anni di latitanza e alla fine dello scorso marzo un tribunale d'Appello aveva confermato l'autorizzazione all'estradizione verso l'Italia. Morabito, condannato in Italia a 30 anni in contumacia, era ricoverato con i complici in osservazione nell'infermeria del carcere.

Sarebbero fuggiti attraverso un passaggio creato nel tetto, da dove si sono calati in una fattoria confinante, dove hanno rubato denaro alla proprietaria. "È sconcertante che sia riuscito a fuggire" è stato il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Chiederemo spiegazioni al governo di Montevideo e continueremo a dare la caccia a Morabito".