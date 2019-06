Etiopia: generale golpe è stato ucciso

(ANSA) - ADDIS ABEBA, 24 GIU - Il generale di brigata accusato di essere a capo del fallito golpe in Etiopia è stato ucciso in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza governative. Lo ha detto il portavoce del premier, Nigussu Tilahun. Il generale Asamnew Tsige - ha detto - è stato ucciso oggi in uno scontro a fuoco presso Bahir Dar, nella regione settentrionale di Amhara. Le forze governative gli davano la caccia dopo che militari ai suoi ordini avevano attaccato una riunione del governo regionale.