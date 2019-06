Coree: Coree: Trump vuole parlare a Dmz

(ANSA) - PECHINO, 24 GIU - Il presidente Donald Trump vuole visitare e tenere un discorso alla Dmz, la zona demilitarizzata che divide le due Coree all'altezza del 38/mo parallelo, durante la visita in Corea del Sud del 29-30 giugno: l'ipotesi, partita dai media nipponici nel fine settimana, è stata definita oggi da funzionari di Seul come opzione che il tycoon "sta valutando".

La missione di Trump ha rilanciato le voci di un possibile summit con il presidente Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Panmunjom. Seul, sul punto, ha detto che non c'è un piano.