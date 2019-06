Carige: Fitd, valuta intervento

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Lo schema volontario del Fondo interbancario di tutela depositi respinge il progetto del fondo di private equity (Apollo) su Carige e annuncia "il fermo intendimento di intervenire in tempi stretti nella soluzione della crisi della banca" con la disponibilità di "valutare proposte di intervento che prevedano la partecipazione degli attuali azionisti e di partner pubblici o privati". Lo si legge in una nota secondo cui lo schema avvierà "già a partire da domani un'analisi approfondita" per definire il fabbisogno di capitale della banca.