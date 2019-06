Aufreiter lascia Urbino, "Qui inutile"

(ANSA) - ROMA, 24 GIU -Il direttore della Galleria Nazionale delle Marche Peter Aufreiter lascerà a novembre, a fine mandato, la direzione del museo ad Urbino per andare a Vienna dove dirigerà, dal 1/1 2020 i Technischen Museums. Aufreiter lo anticipa all'ANSA e sottolinea: "Qui con la nuova riforma non si sa nulla di sicuro e ho l'impressione di non essere più molto utile e valorizzato". Mentre spiega di essersi mosso da tempo anche perché preoccupato dal fatto che "tante persone qui in Italia pensano che i musei debbano essere gestiti da italiani".

"Io a Urbino mi sono trovato benissimo, in questi anni con il mio staff abbiamo fatto tantissime cose, 20 mostre oltre a tutta la preparazione dell'Anno di Raffaello. I visitatori sono aumentati del 30 per cento nonostante il terremoto e gli incassi raddoppiati". Dal Mibac, rivela, gli hanno chiesto dieci giorni fa se voleva proseguire nell'incarico. "Però mi hanno scritto che la nuova riforma può prevedere cambiamenti, da qui la decisione di accettare l'incarico a Vienna".