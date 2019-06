Usa 2020: Trump, non mi piace perdere

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GIU - "Non sono pronto a perdere. Non mi piace perdere, non mi e' mai piaciuto": cosi' Donald Trump sulle elezioni presidenziali del 2020 in una intervista alla Nbc. Trump ha quindi confermato il ticket con Mike Pence vicepresidente, mentre non si e' pronunciato su una ipotetica candidatura di Pence alla Casa Bianca nel 2024, alimentando le voci piu' o meno ironiche di chi sostiene che davvero il tycoon pensi di andare anche oltre i due mandati.

"Piuttosto - ha detto Trump - trovo imbarazzante che Barack Obama non abbia ancora dato l'endorsement al suo ex vicepresidente", Joe Biden.