Stretta su Carige, domani Consiglio Fitd

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Stretta su Carige. Domani si riunisce a Roma un consiglio del Fondo interbancario. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier, a conferma di anticipazioni di stampa, che ipotizzano anche il consorzio di banche al lavoro su un piano alternativo a quello proposto dal fondo Apollo. Da vertici del fondo si raccoglie un 'no comment'. Lo stesso Apollo, si apprende da fonti finanziarie, sta lavorando per rimodulare la proposta già fatta al Fitd e ritenuta non adeguata.