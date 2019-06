Tv d'estate, slalom tra le repliche

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La televisione non va in vacanza ma d'estate varia nettamente i suoi palinsesti per questioni di budget e per il minor numero di spettatori, ecco qui uno slalom tra repliche e novità di programmazione. Se i programmi in onda tutto l'anno passano il testimone a quelli che riempiranno le calde giornate estive, ce ne sono alcuni mai visti mentre altri scelgono di dar spazio a nuovi volti televisivi. E tra le serie, sulle piattaforme pay ci sono anche molte novità. Il 90enne Piero Angela è atteso su Rai1 per la 25/ma edizione di Superquark dal 26 giugno. Su Canale 5 si punta su Temptation Island (oltre che su La sai l'ultima? con Greggio). Su Sky Atlantic arriva Big Little Lies 2, con l'ingresso di Merly Streep e su Netflix dal 19 luglio c'è La casa di carta 3