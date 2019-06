Salvini, stop multa Ue, non a ogni costo

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Conte è lì a trattare su un binario indicato dal Parlamento, evidentemente evitare l'infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Festival del Lavoro a Milano. Salvini ha ribadito che l'infrazione sarebbe "un atto politico e non economico".

"Mi rifiuto di pensare - ha proseguito - che uno dei Paesi che paga di più nell'Ue venga sanzionato come l'ultimo della classe per aver rispettato regole europee che ci stanno portando, disoccupazione, precarietà e debito. Non la prendo nemmeno in considerazione questa ipotesi. Se arrivasse sarebbe evidentemente un attacco politico basato su antipatia politica e non sui numeri", ha aggiunto Salvini.