Nubifragio su Torino, grandine e vento

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Un violento acquazzone si sta abbattendo da alcuni minuti sul centro di Torino, con raffiche di vento e grandine. E' l'effetto della perturbazione di origine atlantica che sta determinando tempo instabile su tutto il Piemonte. L'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha emanato una allerta gialla sul medio-alto Piemonte per oggi e domani.

Chiuso al traffico, perché allagato, il sottopasso di corso Regina Margherita, all'altezza di Porta Palazzo, e lungo Stura Lazio. Lunghe code si sono formate in corso Cairoli. Un albero è caduto in corso Re Umberto, all'altezza del civico 41. La Protezione civile, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia municipale stanno monitorando la situazione.

Scantinati e garage allagati anche a San Mauro, comune alle porte di Torino.