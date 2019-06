Mattarella in Arena per 'Traviata'

(ANSA) - VERONA, 21 GIU - Una serata-omaggio a Franco Zeffirelli, il regista scomparso qualche giorno fa, ha segnato l'apertura del 97/mo Festival lirico dell'Arena di Verona, con la messa in scena di Traviata, nella regia e con le scene firmate dal mastro fiorentino. In Arena, assieme alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ai ministri Tria, Bonisoli, Stefani e Fontana e alle altre autorità istituzionali. Uno spettacolo trasmesso da Rai1 in diretta in mondovisione, con un allestimento kolossal e il tutto esaurito.

In apertura dello spettacolo un tributo speciale: un video di 3 minuti dedicato a "Franco Zeffirelli creatore di sogni" che si apre sulle note di "Amami Alfredo" e si chiude con un "all right" del maestro fiorentino che manda un bacio.