Macron, su nomine 28 impegnati per il 30

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - "Sulle nomine non abbiamo ancora finito il lavoro, da ma ieri sera abbiamo progredito, chiarendo la situazione e dando delle regole". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del consiglio europeo. "Ieri è emerso che non c'è maggioranza chiara sui candidati del sistema degli spitzenkandidat - ha aggiunto - questo sistema non è valido e dunque abbiamo deciso di rilanciare una procedura che sarà pilotata da Tusk affinché emergano nuovi nomi". Macron ha poi sottolineato che c'è l'impegno di tutti i leader di arrivare al 30 giugno, prima della prima plenaria" affinché ci sia una visione chiara su quattro top job. Il presidente francese ha poi ricordato i criteri che dovranno essere alla base della scelta: "da parte mia una decisione rapida entro il 30 giugno" in quanto procrastinare non porterà ad una soluzione", con un equilibrio di genere "uomini/donne, geografico, ed infine una scelta sulla base della professionalità, competenza e qualità".