Macron, Draghi? Azione e coraggio

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - "Voglio rendere omaggio all'azione e al coraggio di Mario Draghi, che ha partecipato al suo ultimo Eurosummit. Lui fa parte dei grandi dirigenti dell'Europa di questi ultimi decenni, Mario Draghi è una lezione per tutti i dirigenti". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del Consiglio europeo. "Sono molto felice che i membri che si sono opposti alle decisioni di Draghi poi alla fine si sono riconvertiti". "Ricordo un giorno d'estate nel 2012, quando disse quelle parole 'Whatever it takes' e ciò è ancora luminoso".