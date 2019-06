Iran: presto la troika Ue a Teheran

(ANSA) - TEHERAN, 21 GIU - I ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Francia e Germania, i Paesi europei firmatari dell'accordo sul nucleare del 2015, sono attesi nei prossimi giorni a Teheran per un tentativo di salvare l'intesa. Lo ha confermato all'ANSA Heshmatollah Falahatpisheh, presidente della commissione Esteri e Sicurezza nazionale del Parlamento, dopo che notizie della visita si erano diffuse sui media iraniani.

Intanto il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif ha ribadito che "la seconda fase della riduzione degli impegni dell'Iran relativi all'accordo sul nucleare del 2015 inizierà il 7 luglio", alla scadenza dell'ultimatum sottoposto ai restanti partner dal presidente iraniano Hassan Rohani, se questi non agiranno per contrastare gli effetti delle sanzioni Usa sull'economia di Teheran.