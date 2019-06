Hong Kong, nuova giornata di proteste

(ANSA) - PECHINO, 21 GIU - Centinaia di persone si sono oggi ritrovate davanti al parlamento di Hong Kong, accogliendo la chiamata alla mobilitazione di otto gruppi pro-democrazia in gran parte rappresentati da studenti.

Secondo i media locali, la nuova protesta punta al ritiro della legge sulle estradizioni in Cina (il cui dibattito è stato solo sospeso dalla governatrice Carrie Lam) e a un'indagine sui metodi duri usati dalla polizia mercoledì quando, per disperdere la folla, ha fatto ricorso a lacrimogeni, spray al peperoncino e ai proiettili di gomma.