Di Biagio "niente calcoli, vinciamo"

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Gigi Di Biagio preferisce non fare calcoli e focalizzarsi sulla partita di domani sera a Reggio Emilia. "Dobbiamo vincere con il Belgio, poi vediamo cosa succede. Non possiamo fare due cose insieme", ha detto il tecnico dell'Under 21 nella conferenza alla vigilia dell'ultima, decisiva partita del girone dell'Europeo. Contro i belgi, gli azzurrini devono necessariamente fare tre punti, poi sulla base di quello che succederà tra Spagna e Polonia nella sfida in contemporanea si capirà se si potrà festeggiare il primo posto, oppure se si dovranno attendere i risultati degli altri gironi per sperare in un passaggio del turno come migliore seconda. Senza gli infortunati Bonifazi e Orsolini e lo squalificato Zaniolo, il tecnico dovrà rimodulare la formazione. "Non penso di cambiare molto altro, ma voglio lasciar passare la nottata per sciogliere gli ultimi dubbi".