Desiree: rischio processo per 7 persone

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Rischio processo per sette persone coinvolte nella morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita la notte tra il 18 e il 19 ottobre del 2018 in un immobile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. La Procura ha chiuso le indagini, atto che di norma anticipa la richiesta di processo, per 5 extracomunitari, un italiano e una francese. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo, cessione e somministrazione di droghe a minori e spaccio di sostanze stupefacenti.