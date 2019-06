Da Bulgari a Eastwood jr, al via Artcity

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - L'omaggio di Alessio Boni ad Alda Merini a Palazzo Farnese a Caprarola e Luigi Lo Cascio che al Museo archeologico di Civitavecchia legge i suoi 240 tentativi di romanzo. Le Sere d'estate a Castel Sant'Angelo a Roma, con Ernesto Assante e le note di artisti come Kyle Eastwood, figlio del grande Clint. E poi Giovanni Allevi a Cassino e l'omaggio a Franco Califano di Claudia Gerini con i Solis String Quartet a Formia. Anna Foglietta a Roma con il Decamerone e poi le mostre, da Bulgari. La storia, il sogno ancora a Castel Sant'Angelo o gli Etruschi, maestri d'arte e di artigianato a Cerveteri e Tarquinia. Sono oltre 100 gli eventi di ArtCity 2019, la rassegna di musica, arte, spettacoli, cultura e, per la prima volta, anche scienze, che dal 27 giugno al 16 settembre colorerà musei, castelli e aree archeologiche del Polo Museale del Lazio.

"Il nostro obbiettivo è avvicinare al patrimonio chi non è mai venuto a vedere un museo. E farlo tornare ancora" racconta la direttrice del Polo Edith Gabrielli.