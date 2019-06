Usa, siriano voleva attaccare una chiesa

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GIU - L'Fbi ha arrestato a Pittsburgh, in Pennsylvania, un rifugiato siriano di 21 anni sospettato di voler attaccare con esplosivi una chiesa in nome dell'Isis.

Mustafa Mousab Alowemer, questo il nome del giovare arrestato, era entrato negli Stai Uniti nel 2016. Gli agenti federali sotto copertura lo hanno bloccato mentre tentava di acquistare materiali esplosivi. Il 21enne aveva gia' compiuto dei sopralluoghi sul luogo del potenziale attentato per studiare le vie di fuga. Aveva scritto tutto su di un piano buttato giu' a mano e corredato da una mappa della zona con tutti gli edifici dell'area contrassegnati.