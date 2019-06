Orlandi: 22 giugno sit-in 'per verità'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Trentasei anni. Tanti sono passati da quel 22 giugno del 1983 quando sparì nel nulla Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un dipendente del Vaticano.

Anni di indagini, di illazioni, depistaggi, che hanno portato ad una altalena di speranze e delusioni. Uno dei grandi misteri d'Italia. La famiglia non si è mai arresa. Per questo il fratello, Pietro Orlandi, ha organizzato per sabato 22 giugno un sit-in a piazza di sant'Apollinare, a Roma, l'ultimo luogo dove è stata vista Emanuela 36 anni fa.