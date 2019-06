Iran: Pasdaran, abbattuto drone Usa

(ANSA) - ISTANBUL, 20 GIU - L'abbattimento stamani di un drone americano nel sud dell'Iran, vicino allo stretto di Hormuz, manda un "chiaro messaggio" all'America e prova che Teheran, "anche se non intende fare la guerra a nessuno, è pronta alla guerra". Lo ha detto il comandante delle Guardie della rivoluzione islamica di Teheran, il generale Hossein Salami, in un discorso trasmesso in diretta dalla tv statale iraniana. L'abbattimento del drone è stato confermato anche da fonti ufficiali Usa.