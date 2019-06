Atwood, arriva il seguito dell'Ancella

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L'attesissimo libro di Margaret Atwood, 'I testamenti', seguito de 'Il racconto dell'Ancella', sarà in libreria il 10 settembre in contemporanea mondiale, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie. E la Atwood, vincitrice del Booker Prize nel 2000 e più volte candidata al Nobel per la letteratura, sarà ospite del Festivaletteratura che si svolgerà a Mantova dal 4 all'8 settembre.

Lo annuncia la casa editrice Ponte alle Grazie per cui torna in libreria il 27 giugno 'Il racconto dell'Ancella', con una nuova copertina, divenuto negli ultimi anni una serie televisiva premiatissima e di grande successo (dal 6 giugno è disponibile in Italia la terza stagione sulla piattaforma TimVision) .

"Questo libro nasce da tutte le domande che mi avete fatto su Gilead e i suoi meccanismi interni. Be', non solo da questo.

L'altra fonte di ispirazione è il mondo in cui viviamo oggi" spiega la Atwood.