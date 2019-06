Papa: Dio aiuta Chiesa, oltre scandali

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 GIU - Lo Spirito Santo "fa crescere la Chiesa aiutandola ad andare al di là dei limiti umani, dei peccati e di qualsiasi scandalo". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale a Piazza San Pietro; proseguono le catechesi del pontefice sugli Atti degli Apostoli.

Parlando in particolare della Pentecoste, Francesco la definisce una irruzione di Dio, "un'irruzione che non tollera il chiuso: spalanca le porte attraverso la forza di un vento". E lo Spirito dà una nuova forza ai discepoli, anche a Pietro che lo aveva rinnegato. "Dio infatti sceglie ciò che nel mondo è debole per confondere i forti", ha sottolineato il pontefice.

"Chiediamo al Signore di farci sperimentare una nuova Pentecoste, che dilati i nostri cuori e sintonizzi i nostri sentimenti con quelli di Cristo, così che annunciamo senza vergogna - ha concluso il Papa - la sua parola trasformante e testimoniamo la potenza dell'amore che richiama alla vita tutto ciò che incontra".