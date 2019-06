Toy Story 4, fra crescita e nuovi inizi

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Sembrava che la storia del cowboy Woody, l'astronauta Buzz Lightyear e tutti gli altri scatenati giocattoli della saga simbolo della Pixar/Disney dovesse concludersi con Toy Story 3. Invece a 24 anni dal primo film, il racconto continua con la piccola Bonnie, che ha avuto in dono i giochi dall'ormai 17enne Andy. In Toy story 4 di Josh Cooley, in sala dal 26 giugno con Disney, si fondono comicità, ritmo e un percorso di crescita sia per la bimba che per i suoi giocattoli.

Tra le new entry è centrale Forky (ha la voce di Luca Laurenti), forchetta di plastica in crisi d'identità. E ci sono ritorni potenti nel segno del pink power come quello dell'ex contadinella di porcellana Bo Peep, diventata una guerriera alla Wonder Woman. Per il pubblico italiano questo è il primo film della serie senza Fabrizio Frizzi come voce di Woody (ora c'è Angelo Maggi, doppiatore italiano di Tom Hanks, voce originale). E al conduttore hanno reso omaggio due compagni del primo film, Massimo Dapporto e Riccardo Cocciante.