Sovrintendente Scala, in arrivo Meyer

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - "Abbiamo trovato consenso sul nome.

La prima cosa che farò adesso è chiamarlo e incontrarlo": il sindaco Giuseppe Sala alla fine del lungo cda della Scala non ha voluto dire chi sarà il nuovo sovrintendente del teatro rimandando l'ufficializzazione alla riunione del 28 giugno. Ha spiegato comunque che "non sarà Alexander Pereira". A Milano è in arrivo dunque Dominique Meyer, attuale guida della Staatsoper di Vienna. Il suo contratto partirà dal 2020, quando scadrà il mandato di Pereira. Resta da vedere se il manager austriaco resterà per qualche tempo in affrancamento.