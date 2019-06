Salvini, priorità è flat tax

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Salario minimo? La priorità è la flat tax. Il salario lo danno le imprese e se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando all'assemblea di Confartigianato. "Siamo certi che la faremo: non farla - aggiunge - non è un problema di Salvini o del governo ma dell'Italia".