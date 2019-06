Ponte Genova:Bucci,esplosioni il 27 o 28

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Penso che faremo tutto il 27.

Stamattina mi hanno detto che devo sollecitare le istituzioni spagnole per l'arrivo del detonatore. Se non sarà il 27 sarà il 28 ma non possiamo più aspettare, ogni giorno è un giorno in meno per il benessere di Genova, non possiamo permetterci il lusso di posticipare". Lo ha detto il sindaco e commissario Marco Bucci a margine di un convegno in corso a Genova.